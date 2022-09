Depois da atuação, Dino D'Santiago, Marisa Liz, Diogo Piçarra e Carolina Deslandes tentaram convencer Rúben Torres a escolher a sua equipa. "Estou um bocado em choque, mas dá-me só um segundo... só preciso que penses nisto: vem para a minha equipa", frisou Marisa Liz.

"Isto para mim foi arrepiante, sinto de certa maneira estás a fazer história neste programa", acrescentou Diogo Piçarra.

Depois de ouvir os argumentos dos mentores, o concorrente escolheu a equipa de Marisa Liz. "O Rúben foi o primeiro a subir ao palco do 'The Voice Portugal' 2022 e virou logo as quatro cadeiras. Mas quem levou a melhor foi a Marisa Liz", resume a produção nas redes sociais.

Nas redes sociais, a atuação de Rúben Torres tornou-se viral e conquistou o segundo lugar do top dos vídeos mais populares no Youtube em Portugal.

