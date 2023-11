Daniel Geadas e Ana Amorim enfrentaram-se no ringue das "Batalhas".

Na emissão do passado domingo, dia 5 de novembro, os concorrentes da equipa de Sónia Tavares subiram ao palco do "The Voice Portugal". Na prova, Daniel Geadas e Ana Amorim interpretaram o tema "Rolling in The Deep", de Adele, e conquistaram os mentores.

No final da "Batalha", a mentora escolheu Daniel Geadas para continuar na sua equipa.

Nas redes sociais, os elogios à atuação também conquistou elogios dos espectadores.

Veja aqui o vídeo.