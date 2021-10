Na primeira ronda da fase das "Provas Cegas" da nova temporada do "The Voice Portugal", Huca foi um dos grandes protagonistas. Na emissão deste domingo, dia 17 de outubro, o concorrente conquistou todos os mentores e os espectadores.

No palco do programa de talentos da RTP1, o participante interpretou o tema "Se Eu Quiser Falar com Deus" e conseguiu virar todas as cadeiras. "Uma atuação emocionante, que arrepiou mentores, apresentadores e público. A Aurea, de forma inteligente, bloqueou a Marisa e conseguiu ficar com o concorrente na sua equipa", resume a produção.

"Muito forte aquilo que tu fizeste, a forma como passaste esta mensagem. Fiquei profundamente tocada com a tua interpretação, com a tua voz", frisou Marisa Liz.

"Isto… foi a primeira vez este ano que fiquei de lágrimas nos olhos a ouvir alguém cantar. Eu ainda não tinha usado nada disto do jogo, não havia como não usar, porque eu gostava muito de ficar contigo", confessou Aurea.

Veja a atuação: