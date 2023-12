A edição de 2023 do "The Voice Portugal" aproxima-se do fim.

Na gala em direto deste domingo, dia 17 de dezembro, Sónia Tavares e o concorrente Manuel Antunes juntaram-se em palco para um dueto. A mentora e o finalista do programa de talentos da RTP1 interpretaram "Born to Die", tema de Lana Del Rey. Veja aqui o vídeo. Na emissão, Manuel Antunes conquistou passagem à próxima fase. Já Daniel Pinto, que também fazia parte da equipa da cantora dos The Gift, despediu-se do programa. Já Sara Carreira segue para a fase final com Mafalda Vasques. José Bacelar e Maria João Soares são os concorrentes de António Zambujo e Fernando Daniel chega à final com Guilherme Baptista. EQUIPAS: SARA CORREIA: Mafalda Vasques ANTÓNIO ZAMBUJO José Bacelar

Maria João Soares FERNANDO DANIEL Guilherme Baptista SÓNIA TAVARES Manuel Antunes