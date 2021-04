"The Wedding Coach" estreou-se esta quarta-feira, dia 7 de abril, na Netflix e promete divertir os espectadores. Conduzida pela humorista Jamie Lee, a primeira temporada da série conta com seis episódios de aproximadamente 30 minutos.

"Damas de honor, sogros, frascos de vidro... uma pessoa nem sabe por onde há de começar! Um casamento é um belo motivo para celebrar, mas, apesar do que as revistas de noivas possam dizer, planear um evento desses não é uma festa", brinca o serviço de streaming.

Após ter 'sobrevivido' à sua boda, a humorista Jamie Lee parte numa "missão hilariante e comovente para ajudar casais a sobreviver às stressantes e ocasionalmente ridículas expetativas que rodeiam a ocasião". "Acompanhada por um humorista diferente a cada novo episódio, Jamie intervém nos preparativos e no próprio grande dia, partilhando a sua perspetiva refrescante e realista acerca da indústria dos casamentos e ajudando os casais a abstraírem-se do drama e focarem-se no que realmente importa", resume a Netflix.