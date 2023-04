As novidades sobre a terceira temporada de "The White Lotus" têm chegado a conta gotas. Esta semana, a revista Variety confirmou que Natasha Rothwell vai regressar à popular série da HBO Max.

Na primeira temporada, a atriz interpretou Belinda, a responsável pelo spa. A personagem vai agora voltar e deverá assumor novas funções no resort de luxo na Ásia.

Para já, Natasha Rothwell é o único nome confirmado na terceira temporada de "The White Lotus".

Depois do Havai e da Sicília, os hóspedes de "The White Lotus" vão viajar até à Tailândia. A notícia foi avançada em primeira mão pela revista Variety por várias fontes.

A terceira temporada da série da HBO Max deverá ser filmada num dos resorts Four Seasons no país. A cadeira conta com hotéis, por exemplo, em Banguecoque, Chiang Mai e Koh Samui.

A revista sublinha que os resorts Four Seasons na Tailândia estão espalhados pela cidade, campo, praia e selva, dando a Mike White a oportunidade de explorar vários cenários.

Na primeira temporada, passada num resort do Havai, o privilégio da classe alta e as diferenças sociais são o alvo do argumento do criador Mike White (argumentista de "School of Rock" e criador da série "Enlightened") e um elenco que incluía Jake Lacy, Alexandra Daddario, Jennifer Coolidge ou Connie Britton, entre outros.

A história tinha uma conclusão e fazia parecer que "The White Lotus" se poderia encerrar na primeira temporada, mas 20 nomeações aos Emmys e 10 estatuetas arrecadadas depois, chegou uma segunda temporada à HBO Max.

A premissa é semelhante: gente rica e com defeitos de vária ordem vai passar uma semana num resort e há uma morte como pano de fundo que só no final vamos descobrir de quem é. O cenário e o elenco são renovados: do Havai passamos para a Sicília e do elenco da primeira temporada apenas regressam Jennifer Coolidge e Jon Gries e juntam-se à equipa atores como Theo James, Michael Imperioli, F. Murray Abraham ou Aubrey Plaza.