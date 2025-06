O Disney divulgou recentemente um novo trailer de “Coração de Ferro”, a próxima série da Marvel.

No centro da história está Riri Williams, a jovem e brilhante inventora interpretada por Dominique Thorne que se estreou no Universo Cinematográfico Marvel com “Black Panther: Wakanda Para Sempre”.

Passada após os acontecimentos desse filme de 2022, a série que chega ao serviço "coloca a tecnologia contra a magia quando Riri Williams (Thorne) regressa à sua cidade natal, Chicago, determinada a deixar a sua marca no mundo. A sua visão única sobre a construção de armaduras é brilhante, mas ao tentar concretizar as suas ambições, vê-se envolvida com o misterioso e encantador Parker Robbins, também conhecido como “The Hood” (Anthony Ramos)", resume a apresentação oficial.

No elenco destacam-se ainda nomes como Lyric Ross, Alden Ehrenreich, Regan Aliyah, Manny Montana, Matthew Elam e Anji White.

“Coração de Ferro” chega já a 25 de junho ao Disney+ com os primeiros três episódios.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.