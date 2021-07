"The White Lotus", uma sátira social passada num resort havaiano, estreia-se esta segunda-feira, 12 de julho, de HBO Portugal.

A série foi criada, escrita e realizada por Mike White, o mesmo criador de "Enlightned", e filmada na ilha havaiana de Maui já durante a pandemia.

Protagonizada por Murray Bartlett ("Procurando" da HBO), Connie Britton ("Nashville"), Jennifer Coolidge ("2 Broke Girls", "American Pie", "Legalmente Loira"), Alexandra Daddario ("Baywatch: Marés Vivas", "True Detective"), Fred Hechinger ("Eighth Grade"), Jake Lacy ("Girls"), Brittany O'Grady ("Little Voice"), Natasha Rothwell ("Insecure"), Sydney Sweeney ("Euphoria") e Steve Zahn ("Treme", "Rescue Dawn"), a série acompanha as férias dos vários abastados hóspedes do hotel ao longo de uma semana. O que, à primeira vista, parece uma semana de férias no paraíso, acaba por se tornar numa viagem sombria num cenário idílico.

Entre os funcionários do "The White Lotus" estão o meticuloso gerente do resort, Armond (Murray Bartlett), que, após um trauma repentino, começa uma dramática espiral descendente.

Os hóspedes incluem a família Mossbacher - Nicole (Connie Britton), uma executiva bem-sucedida, que não consegue evitar tratar a família como se fossem funcionários desobedientes; o seu marido, Mark (Steve Zahn), que atravessa uma crise de saúde embaraçosa e um tremendo complexo de inferioridade; o seu filho adolescente, Quinn (Fred Hechinger), um gamer socialmente desajeitado, a experimentar as maravilhas da natureza pela primeira vez; a sua filha, Olivia (Sydney Sweeney), e a sua amiga Paula (Brittany O’Grady), universitárias do segundo ano de língua afiada, que lançam um olhar sarcástico sobre o estilo de vida e as crenças de todos ao seu redor.

Shane Patton (Jake Lacy) e Rachel (Alexandra Daddario) estão no hotel em lua de mel e, à medida que se conhecem melhor neste novo ambiente íntimo, surgem nuvens de dúvida - e quando a intrusa mãe de Shane, Kitty (Molly Shannon), os surpreende com uma visita.

Tanya McQuoid (Jennifer Coolidge) é uma mulher rica e instável, a recuperar da morte da mãe, que viaja sozinha para o hotel à procura de amor.

