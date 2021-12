O AMC estreia "The Young Pope" esta quinta-feira, dia 9 de dezembro, a partir das 22h55. A série foi criada pelo italiano Paolo Sorrentino, vencedor do Óscar para Melhor Filme Estrangeiro por "A Grande Beleza".

Protagonizada por Jude Law, no papel de um Papa pouco ortodoxo, a aposta produzida pela HBO em parceria com a Sky e o Canal Plus conta ainda com Diane Keaton como Irmã Maria, uma freira dos EUA que vive na Cidade do Vaticano. Javier Cámara, Ludivine Sagnier, Cécile de France e Silvio Orlando também fazem parte do elenco.

A série dramática de 10 episódios retrata o início do pontificado de Lenny Belardo, pseudónimo Pio XIII, o primeiro Papa americano da história. "Jovem e charmoso, também conhecido como Lenny Belardo, sua ascensão parece ser o resultado de uma estratégia mediática simples e eficaz implementada pelo Colégio dos Cardeais", assinala o AMC.

"No entanto, no Vaticano a sabedoria prevalecente é que os líderes da Igreja escolheram uma figura misteriosa como força orientadora e Pio XIII prova ser o mais misterioso e contraditório de todos. À medida que Belardo começa o seu reinado, é teimosamente resistente aos mordomos do Vaticano, em vez de confiar na Irmã Maria para servir como seu conselheiro principal. Enquanto ela o exorta a concentrar-se em liderar os seus mil milhões de seguidores, o jovem Papa mostra pouco interesse em dar-se a conhecer, quer ao Colégio dos Cardeais, quer às massas", acrescenta.

Estreada internacionalmente em 2016, "The Young Pope" já foi emitida na televisão nacional pelo canal TV Séries, no mesmo ano. Depois da série, Jude Law retomou o papel em "The New Pope" (2020), também desenvolvida por Paolo Sorrentino.