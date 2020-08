Dan Fogelman, criador da série "This is Us", respondeu a várias perguntas dos fãs da série durante o Deadline Contenders, evento online promovido pelo site Deadline. As respostas foram partilhadas também no Twitter.

Na rede social, o criador revelou que os próximos episódios da série vão abordar a pandemia da COVID-19. "Decidimos atacar as coisas de frente. Estou muito orgulhoso dos argumentistas”, escreveu na sua conta no Twitter.

Em resposta aos fãs de "This Is Us", Dan Fogelman revelou ainda que não sabe quando é que as gravações dos novos episódios vão arrancar. No Twitter, o criador da série explicou ainda que as alterações no guião não vão afetar o final planeado para a história.