"Paradise" é um dos mais recentes sucessos do Disney+. A série criada por Dan Fogelman ("Homicídios ao Domicílio" e "This Is Us") estreou-se a 27 de janeiro no serviço de streaming e a primeira temporada chega ao fim esta terça-feira, dia 4 de março.

Na primeira semana de estreia, no Hulu (Estados Unidos) e no Disney+ (a nível internacional), a série conquistou sete milhões de visualizações.Recentemente, as plataformas confirmaram que a série vai contar com uma segunda temporada.

"Paradise" é protagonizada por Sterling K. Brown (“This is Us” e “American Fiction”), no papel do agente Xavier Collins.

A série passa-se num bairro pacato habitado por alguns dos indivíduos mais proeminentes do mundo. "Contudo, esta tranquilidade chega ao fim quando ocorre um homicídio chocante, ao qual se segue uma investigação mediática", adianta o Disney+.

A primeira temporada conta ainda com James Marsden, Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Aliyah Mastin e Percy Daggs IV, e tem produção executiva de Dan Fogelman, Sterling K. Brown, John Requa, Glenn Ficarra, John Hoberg, Jess Rosenthal e Steve Beers no elenco principal.