A emissão desta quinta-feira, dia 28 de janeiro, do "5 para a meia-noite" vai contar com Vitorino Silva, candidato às Presidenciais 2021 e líder do Partido RIR. Além de Tino de Rans, Inês Lopes Gonçalves vai receber José Mata e Lourenço Ortigão,

"Pelo sofá do '5' vão também passar José Mata e Lourenço Ortigão, que fazem parte do elenco da nova série da RTP1 'Até Que A Vida Nos Separe'. No palco teremos a música dos Cassete Pirata, responsáveis pela banda sonora da série", adianta a RTP1 em comunicado

"Um programa onde teremos 'Pressão no Ar' em dose dupla e um novo episódio de 'Beatriz Gosta Embaraçada'", revela o canal.