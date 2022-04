A HBO Portugal confirmou a data de estreia da muito aguardada série "Tokyo Vice": 8 de abril.

A minissérie com Ansel Elgort e Ken Watanabe tem produção-executiva de Michael Mann, o lendário realizador de filmes como "O Último dos Moicanos", "Heat - Cidade Sob Pressão", "O Informador" e "Miami Vice", que também dirigiu o episódio-piloto.

Inspirada no relato em primeira mão, não-ficcional, sobre a Polícia Metropolitana de Tóquio do primeiro estrangeiro a trabalhar num dos maiores jornais do Japão, a série de drama criminal mostra o declínio diário de Jake Adelstein (Ansel Elgort) no submundo decadente desta cidade no final dos anos 1990, onde nada nem ninguém é verdadeiramente o que ou quem parece.

Filmado mesmo em Tóquio, a série destaca-se também pela presença de Ken Watanabe como o detetive da polícia que se torna uma figura paternal de Jake e o conduz pela linha muitas vezes ténue que separa os agentes da lei e o mundo dos Yakuza.

No elenco estão ainda nomes como Rachel Keller, Ella Rumpf, Rinko Kikuchi, Hideaki Ito, Show Kasamatsu, Tomohisa Yamashita, Shun Sugata, Masato Hagiwara, Ayumi Tanida e Kosuke Toyohara.

"Tokyo Vice" irá estrear com três episódios e a seguir dois episódios todas as sextas-feiras até à conclusão a 29 de abril.

O TRAILER.