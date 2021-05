A entrevista de Manuel Luís Goucha a Tony Carreira foi para o ar esta segunda-feira, dia 17 de maio, depois do "Jornal das 8", na TVI. Na sua conta no Instagram, o apresentador frisou que foi "a conversa mais dura e difícil" da sua vida. "Uma conversa de olhos molhados, silêncios que doem e muito, muito amor", revelou nas redes sociais.

"Querido Tony, obrigado", agradeceu Manuel Luís Goucha no arranque da conversa. "Obrigado eu, obrigado eu (...) "Foste muito especial nisto, por isso estou aqui contigo", frisou o artista.

"A vida tem sentido depois da perda de uma filha?", questionou o apresentador da TVI. "Não, claramente não. Estou a tentar encontrar um sentido. Mas é muito complicado responder a essa pergunta. Tenho mais dois filhos e eles percebem que é a dor que está a falar quanto tenho um discurso como este", confessou, acrescentando que está "à espera de respostas".

"Quando a minha filha partiu foi de uma violência extrema. Morri por dentro e ainda estou a tentar encontrar alguma vida cá dentro", frisou, confessando que parecia "um zombie". "Revoltei-me contra o mundo inteiro (...) Estou à procura, através da fé, de algumas respostas", frisou.

"Agarro-me à esperança que exista [via após a morte]", admitiu. "Tenho duas certezas: nunca mais vou ver a minha filha cá e nunca mais serei o mesmo (...) O que me pode ajudar é agarrar-me à associação da minha filha e acreditar que o meu caminho por cá não seja assim tão longo (...) Gostava que não fosse longo", confessou.

"A Sara era luz, era alegria, era a minha princesa. A Sara era um ser especial e quem a conheceu sabe disso (...) A Sara era uma pessoa muita especial na minha vida, na vida das pessoas que a conheceram", sublinhou. "Tenho milhões de recordações com a Sara e isso deixa-me feliz", contou o artista na entrevista à TVI.

Na conversa com o apresentador, Tony Carreira recordou os primeiros passos de Sara Carreira na música. "A Sara tinha coragem, sabia as dificuldades", sublinhou, lembrando que a filha tinha vários projetos planeados. "Ela andava com mil e uma coisa e nós vamos realizá-los por ela", contou.

"O que mais me ajudou e que me está a ajudar... o carinho dos portugueses, não tenho palavras. O carinho da minha classe artística e tive surpresas de pessoas de quem nada esperava. Há pessoas que considero que já falharam comigo, mas eu certamente já falhei com outros", acrescentou o músico.

"Uma tragédia destas, para lá daquilo que eternamente ficará, a tristeza, pode transformar uma pessoa numa pessoa horrível ou melhor", defendeu Tony Carreira.

Na entrevista a Manuel Luís Goucha, Tony Carreira adiantou ainda os objetivos da Associação Sara Carreira. "Quero acreditar que ela me está a ver a fazer isto em nome dela", frisou.

O músico contou ainda que tem escrito canções, recordando que tinha um álbum preparado para lançar em dezembro de 2020. "O único sítio onde me sinto em paz é na música. Só consigo escrever canções para a minha filha. Este disco está quase terminado", contou Tony Carreira. "Estou a escrever canções para a minha filha", revelou.

"Apetece-me cantar para ela porque a música tem uma magia especial", frisou. Sobre os espetáculos, o músico confessou que está a preparar-se para um regresso aos palcos. "Já pedi ao meu agente para marcar o máximo de espetáculos possível (...) Preciso de cantar", frisou, revelando que estão agendados mais de 40 concertos para 2021.