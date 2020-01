No próximo dia 29 de janeiro, às14h30 e às 20h30, o canal NGK World Japan (posição 219) estreia o programa "Trails to Oishii Tokyo", que explora a "comida deliciosa dos mercados de Tóquio".

"Conheça a comida deliciosa dos mercados de Tóquio. Aprenda sobre os ingredientes surpreendentes de todo o Japão vendidos nos mercados de alimentos frescos de Tóquio. Os ingredientes utilizados na culinária do Japão são únicos e os japoneses aproveitam de tudo para criar sabores. Saudável e com cores vibrantes a gastronomia japonesa é composta por peixes, arroz e legumes. Em Trails to Oishii vamos conhecer os alimentos surpreendentes que os japoneses utilizam", explica o canal em comunicado.

O mercado Tsukiji será um dos destaques do programa. "Uma das melhores formas de conhecer a cultura gastronómica do país é, aliás, conhecer os mercados. O mercado Tsukiji, o caótico mercado de peixes de Tóquio é o local onde aconteciam os maiores leilões de atum do mundo e, que por isso mesmo, se transformou numa atração turística", frisa o canal.