É o fim de mais um ciclo no "The Daily Show": esta sexta-feira, dia 30 de setembro, Trevor Noah revelou decidiu deixar a condução do programa do Comedy Central.

"Rimos juntos, choramos juntos. (...) Mas depois de sete anos, sinto que chegou a hora", confessou o apresentador durante as gravações de "The Daily Show". O comediante também partilhou o vídeo do anúncio nas redes sociais, mas sem adiantar quando é que se irá despedir.

No vídeo, o sul-africano explicou que quer fazer novas digressões pelo mundo. "Há outra parte da minha vida que eu quero continuar a explorar", disse Trevor Noah, sublinhando que tem saudades de visitar outros países e de "estar em todos os lugares, fazer tudo”.

"Adorei apresentar o programa, foi um dos meus maiores desafios, tem sido uma das minhas maiores alegrias", confessou.

Em 2016, Trevor Noah ocupou o lugar de Jon Stewart, que decidiu abandonar o programa depois de 16 anos no ar. A nomeação de Noah foi uma surpresa - o comediante chegou a fazer algumas aparições no "Daily Show" como colaborador, mas não era uma figura familiar da televisão americana.

Nascido em pleno apartheid de uma mãe sul-africana negra e um pai suíço e branco, Noah começou a dedicar-se desde muito cedo à comédia. Em 2012 chegou ao mercado norte-americano, apresentando-se pela primeira vez no "The Tonight Show" e, um ano depois, noutro programa popular, "Late Show with David Letterman".

Veja o vídeo: