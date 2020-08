"O Noivo é que Sabe" será a próxima grande aposta da SIC. No programa, uma versão de "Don’t Tell The Bride", os casais recebem um cheque para prepararem os seus casamentos, mas apenas os noivos poderão organizar e planear a cerimónia.

Nas redes sociais, o canal anunciou que o formato apresentado por Cláudia Vieira estreia já no próximo domingo, dia 30 de agosto, depois de "Jornal da Noite". "Este domingo, vai ser assim: TV, comando, calmantes para a noiva. 'O Noivo é que Sabe', estreia domingo à noite, na SIC", revelou a estação no Instagram.

"Quantos casamentos foram adiados por causa da pandemia? E quantos casais sonham com um dia perfeito? Agora é possível", frisa a SIC no site oficial. "O dia mais importante da sua vida está a chegar. Só há uma condição: o casamento é organizado pelo noivo", acrescenta o canal.

Veja o teaser: