Na próxima quarta-feira, dia 3 de fevereiro, a TVI vai transmitir uma emissão especial com láudio Ramos, Maria Botelho Moniz e Manuel Luís Goucha. O programa "Estamos aqui por si" vai para o ar entre as 10h00 e as 18h00, anunciou o canal em nota enviada ao SAPO Mag.

"Na próxima quarta-feira, a TVI transmite um programa surpreendente e muito especial com Cláudio Ramos, Maria Botelho Moniz e Manuel Luís Goucha", adianta a estação de Queluz de Baixo.

"Deste lado da caixinha mágica, tudo é feito a pensar em si, com muita alegria e boa disposição, por isso, dance connosco, ria connosco e emocione-se connosco. Fique em casa, em segurança, com a TVI", acrescenta o canal.