Depois de 13 anos, o "Somos Portugal", da TVI, vai chegar ao fim. A novidade foi anunciada esta quarta-feira, dia 11 de setembro, com na emissão especial "Parada de Estrelas".

A partir de novembro, Manuel Luís Goucha vai assumir a condução de um novo programa das tardes de domingo. O formato irá para o ar todas as semanas e terá a duração de seis horas.

Durante a emissão especial, José Eduardo Moniz frisou que "Manuel Luís Goucha vai protagonizar a grande mudança das tardes de domingo da TVI".

Na emissão, Pedro Benevides anunciou ainda que os estúdios de vários programas vão ser renovados.

A TVI anunciou ainda as novidades no campo da ficção. A série de humor "Vizinhos para Sempre", que conta com Diogo Morgado, Fernando Pires, Tiago Teotónio Pereira, Paula Neves, Miguel Guilherme ou Diogo Valsassina, será uma das próximas apostas do canal.

Nos próximos meses, o canal vai ainda estrear "Tony", série sobre o cantor Tony Carreira.