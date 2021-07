A partir da próxima segunda-feira, dia 12 de julho, "Cristina ComVida", da TVI, vai arrancar uma hora mais cedo, às 18h00. A informação foi confirmada pela estação de Queluz de Baixo em nota enviada ao SAPO Mag.

O programa de Cristina Ferreira passará a ser emitido entre as 18h00 e as 19h00. Já as emissões diárias do reality show "O Amor Acontece" arrancam depois das sete da tarde e terminam às 20h00, antes do "Jornal das 8".

"Cristina ComVida" estreou-se no final de março, na TVI, mas não tem conseguido derrotar a concorrência.