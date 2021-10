Esta segunda-feira, dia 4 de outubro, Marcelo Rebelo de Sousa vai conversar com Miguel Sousa Tavares. Segundo a TVI, esta será a última entrevista conduzida pelo jornalista e comentador.

A entrevista irá para o ar na reta final do "Jornal das 8", da TVI. "Com emissão na íntegra na TVI, a entrevista terá lugar no Palácio de Belém e assinala a despedida de Miguel Sousa Tavares, depois de 45 anos dedicados ao jornalismo", adianta o canal em comunicado enviado ao SAPO Mag

"Esta é primeira grande entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa, após as eleições autárquicas e no momento em que os peões do xadrez político se começam a movimentar. Após o apelo que fez à estabilidade, o Presidente da República considera que os próximos anos são fundamentais para a recuperação do país e defende que não faz sentido existirem crises políticas", frisa a estação de Queluz de Baixo.