O Twitter pode ser um bom indicador sobre as preferências dos espectadores. Segundo um estudo de uma equipa ligada à Escola de Ciências da Universidade do Minho (ECUM), os comentários na rede social sobre o "Big Brother" podem ajudar a prever a classificação final dos concorrentes.

Segundo uma nota publicada no site da Academia, "os cientistas concluíram que os comentários nesta rede social indiciam os concorrentes mais e menos valorizados, existindo grande correlação entre o sentimento associado ao que é escrito na rede social e o desfecho do programa".

Para a investigação, foram analisados mais de 330 mil tweets sobre "Big Brother – A Revolução", transmitido na TVI no final de 2020. De acordo com a equipa, os resultados do estudo indicam que "os concorrentes mais comentados obtiveram também uma melhor classificação final no programa, com a vencedora Zena a liderar nos comentários associados a sentimento positivo".

Já os participantes do reality show com "mais comentários associados a sentimento negativo" ocuparam os últimos lugares.

"Este é mais um indicador da importância que esta rede social pode ter na previsão de grandes (e pequenas) decisões públicas", frisam os autores do estudo, citados pelo site da Escola de Ciências da Universidade do Minho.