"Um Caderno para o Meu Filho" estreou-se esta terça-feira, dia 24 de novembro, na Netflix, e promete comover os espectadores. No serviço de streaming, a história real é um dos destaques do dia.

Descrito como "íntimo, inspirador e emotivo", o filme argentino acompanha María 'Marie' Vázquez. "Quando descobre que sofre de uma doença terminal, María 'Marie' Vázquez decide enfrentar o seu destino da melhor forma que sabe: com a emoção e o sentido de humor sarcástico que a definem. Ela passa a maior parte do tempo que lhe resta a escrever um livro para o filho de quatro anos, Tomy, transmitindo a ideia de que a imagem da mãe ficará com ele para sempre", resume a Netflix.

"Com o seu estilo único, María também partilha a história da sua vida nas redes sociais e torna-se muito popular. Os seus últimos dias são marcados por uma mescla de sentimentos, com Federico, o seu adorado marido, e os seus amigos mais chegados junto a si para celebrar a sua vida", acrescenta o serviço de streaming.

O filme "Um Caderno para o Meu Filho" é protagonizado por Valeria Bertuccelli, Esteban Lamothe e Julián Sorín.