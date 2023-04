Lucas Machado foi um dos protagonistas da estreia da nova temporada do "The Voice Kids". Na emissão do passado domingo, dia 9 de abril, o concorrente interpretou o tema "Rise Up".

Em apenas 13 segundos, o jovem conquistou Fernando Daniel, Carlão, Aurea e Bárbara Tinoco. No final da atuação, Bárbara Tinoco bloqueou Fernando Daniel, que não conseguiu que Lucas Machado se juntasse à sua equipa.

Depois de ouvir os mentores, o concorrente escolheu juntar-se à equipa de Carlão.

Nas redes sociais, os elogios à "Prova Cega" de Lucas Machado multiplicam-se e, para muitos dos espectadores, o jovem é já o grande favorito à vitória.

Veja aqui o vídeo.