No evento virtual Tudum, que decorreu no passado sábado, dia 25 de setembro, a Netflix revelou as primeiras imagens da segunda temporada de "Bridgerton". A série regressa ao serviço de streaming no próximo ano.

"Chega uma nova temporada social cheia de escândalos. Já podes ver as primeiras imagens da segunda temporada de 'Bridgerton', cortesia da Shondaland. Estreia em 2022, só na Netflix", frisou a Netflix nas redes sociais.

Veja o vídeo:

(veja aqui o vídeo legendado)

Com produção da Shondaland e da autoria de Chris Van Dusen, a produção é inspirada nos livros "Os Bridgertons". "A série segue Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), a irmã mais velha da poderosa família Bridgerton, enquanto entra no competitivo mundo matrimonial londrino, durante o Período da Regência", assinala a Netflix.

"Na esperança de seguir as pisadas dos pais e encontrar um marido através do amor, os candidatos iniciais de Daphne parecem não ter defeitos. Mas quando o seu irmão mais velho começa a eliminar potenciais pretendentes, a publicação de rumores de alta sociedade escrita pela misteriosa Lady Whistledown ataca a reputação de Daphne. Até que entra em cena o cobiçado e rebelde Duque de Hastings (Regé-Jean Page), um solteiro comprometido, considerado o melhor partido pelas mães das debutantes. Apesar de afirmarem que não estão interessados um no outro, a atração que ambos sentem é inegável e os seus corações ficam ao rubro quando dão por si numa batalha de intelectos cada vez mais intensa, enquanto lidam com as expetativas da sociedade em relação ao seu futuro", acrescenta o serviço de streaming.