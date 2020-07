A nova série de drama, "Trigonometry", um romance cativante sobre uma inesperada relação entre três pessoas que desafia as convenções, estreou no passado dia 3 de julho, em exclusivo, na HBO Portugal.

A comédia segue a "talentosa chef Gemma e o seu namorado paramédico, Kieran", que vivem juntos no oeste de Londres, por cima do café de Gemma. "Kieran e Gemma estão loucamente apaixonados. Porém, infelizmente o amor por si só não paga aos fornecedores do café nem a renda em Londres. Os dois mal conseguem sobreviver e a forma diferente como encaram a mudança deixa-os à deriva", avança a HBO Portugal.

"Para aliviar a pressão financeira, decidem arranjar um inquilino. Escolhem Ray, uma ex-nadadora de natação sincronizada de classe mundial, cuja chegada num Volvo cheio de bagagem, inicia uma história de amor moderna que muda a vida do trio e a forma como eles vêem os relacionamentos, para sempre", resume o serviço de streaming em comunicado.

A série é protagonizada por Thalissa Teixeira ("Velocidade Furiosa: Hobbs & Shaw"), Gary Carr ("The Deuce") e Ariane Labed ("A Lagosta").