"White House Plumbers" é a primeira grande aposta de maio da HBO Max. A minissérie criada por David Mandel ("Veep"), Alex Gregory e Peter Huyck ("Veep") e protagonizada por Woody Harrelson e Justin Theroux estreia-se no dia 2 de maio e já há trailer.

A produção vai acompanhar os bastidores do escândalo Watergate, quando os sabotadores políticos de Nixon, E. Howard Hunt (Woody Harrelson) e G. Gordon Liddy (Justin Theroux), acidentalmente derrubam a presidência que estavam a tentar proteger.

"Retratando ações no terreno, este drama satírico começa em 1971, quando a Casa Branca contrata Hunt e Liddy, ex-CIA e FBI, respetivamente, para investigar a divulgação dos Documentos do Pentágono. Depois de fracassar, a dupla improvável chega ao Comité para Reeleger o Presidente, planeando várias operações secretas inacreditáveis – incluindo colocar escutas nos escritórios do Comité Nacional Democrata no complexo Watergate", resume a HBO Max.

O serviço de streaming frisa que a minissérie "lança uma luz sobre uma série de eventos menos conhecida que conduziu a um dos maiores crimes políticos da América".

O elenco conta ainda com Lena Headey (Dorothy Hunt), Judy Greer (Fran Liddy), Domhnall Gleeson (John Dean), Toby Huss (James McCord), Ike Barinholtz (Jeb Magruder), F. Murray Abraham (Juiz Sirica), Rich Sommer (Egil "Bud" Krogh) e John Carroll Lynch (John Mitchell).

Veja o trailer: