Júlia Machado foi a grande vencedora da edição de 2023 do "The Voice Kids", da RTP1. Na final, a jovem concorrente da equipa de Fernando Daniel interpretou "Hello", tema de Adele, e conquistou os mentores e espectadores.

"Júlia Machado surpreendeu com 'Hello', de Adele, na final do 'The Voice Kids 2023'", frisou a produção do programa de talentos nas redes sociais.

Veja aqui o vídeo.

Além da vitória no programa de talentos, Júlia Machado vai representar Portugal no Festival da Eurovisão Júnior. O evento que está marcada para o dia 26 de novembro em Nice, França.

"Que orgulho em ti Júlia, mereces muito miúda. Foi e será um prazer estar ao teu lado", frisou Fernando Daniel nas redes sociais.