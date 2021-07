No início, o vestido usado por Lenka em "O Preço Certo" tornou-se num dos assuntos mais comentados no Twitter em Portugal.

O assunto começou a dar que falar depois de ser publicado uma imagem do concurso da RTP1. "É espantoso como a televisão pública continua a usar mulheres como adereços desta forma repugnante. Não há obrigações de cumprir os mínimos em termos de respeito pelos princípios constitucionais e pelos planos para a igualdade?", escreveu Fernanda Câncio na sua conta no Twitter

Constança Cunha e Sá, ex-jornalista da TVI, também comentou o assunto nas redes sociais e criticou Fernanda Câncio. "Depois de ter insultado uma mulher, maior e vacinada, dizendo-lhe, com a habitual arrogância, o que ela deve ou não vestir; depois de, pormenor mais repugnante, ter apelado ao seu despedimento da RTP, porque a estação pública não pode pactuar nem com a sua forma de vestir nem com o seu trabalho continua agarrada ao tema, como se não houvesse amanhã. É a loucura", escreveu.

"E eu não gosto de loucos fundamentalistas que se acham donos da vida dos outros", acrescentou.

No Twitter, Fernanda Câncio respondeu a Constança Cunha e Sá. "Normalmente ignoraria, como ignoro, até por piedade, o que vem daqui. Mas a imputação caluniosa de que ‘apelei ao despedimento’ é demais. Impressionante como o ressabiamento por ter deixado de a seguir no Twitter e não lhe responder chega a esta atordoante miséria moral", frisou.