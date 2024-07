Mais uma previsão certeira de "Os Simpsons"? Vamos ter de esperar até novembro para saber. Depois de Joe Biden, ter, este domingo, anunciado a desistência da corrida à Casa Branca, um episódio da série de animação voltou a chamar a atenção dos espectadores e de um dos argumentistas.

No episódio "Bart to the Future", estreado em 2000, durante a 11.ª temporada, Lisa Simpsons torna-se na primeira mulher a ser eleita presidente dos Estados Unidos. Na tomada de posse, a personagem usa um vestido roxo, idêntico ao usado por Kamala Harris durante a cerimónia de toma de posse de Joe Biden em 2020.

Nas redes sociais, Al Jean, showrunner de "Os Simpsons" partilhou a imagem de Lisa e da atual vice-presidente norte-americana. "Uma 'previsão' da qual tenho orgulho de fazer parte", escreveu no X, antigo Twitter.