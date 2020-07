A emissão da passada sexta-feira, dia 10 de julho, de "O Preço Certo" ficou marcada por um momento que conquistou as redes sociais, tornando-se viral. No concurso da RTP1, um jovem concorrente do Seixal pediu para enviar beijinhos.

"Queria mandar beijinhos para a Lana Rhoades e para a Riley Reid. Um grande beijinho. Se elas estiverem a ver, claro", disse o participante Ricardo, enviando, assim, cumprimentos às duas atrizes pornográficas.

Perante as gargalhadas do público, Fernando Mendes frisou apenas que eram "nomes estrangeiros"."São atrizes. Fazem filmes de aventura, de ação, de todos os tipos. Sou um grande fã", brincou o concorrente.

O momento rapidamente chegou às redes sociais e tornou-se viral.

Veja o vídeo: