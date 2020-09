Cristina Ferreira deu a sua primeira entrevista depois da saída da SIC no passado domingo, dia 13 de setembro. Na sua conta no Instagram, Nilton analisou a conversa da diretora de entretenimento e ficção da TVI no "Jornal das 8", comparando-a com a entrevista dada pela apresentadora em 2018, na SIC.

"Não façam isto em casa! Viagens no tempo podem ser perigosas. Eu próprio estava cheio de medo do que pudesse acontecer. Palhaçadas à parte. Força nisso Cristina Ferreira", escreveu Nilton na legenda do vídeo.

O vídeo publicado no Instagram soma mais de 56 mil visualizações e aproximadamente sete mil 'gostos'.

Veja o vídeo: