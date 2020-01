Stormzy foi um dos convidados desta terça-feira do programa britânico "BBC Breakfast" e a sua participação não passou despercebida nas redes sociais. Segundo a BBC, o rapper esqueceu-se de trocar os chinelos pelos ténis antes de chamar um táxi.

"Esqueci-me, sou um idiota", brincou o rapper durante a conversa com Dan Walker e Louise Minchin". "Entrei no carro e fique tipo: 'oh, bolas, não tenho os meus ténis", contou.

O momento tornou-se viral nas redes sociais e as imagens do programa somam milhares de partilhas.