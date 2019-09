"Virar o Jogo" é o novo programa do Canal 11 e será apresentado por Iva Domingues. Ao seu lado, a apresentadora terá Ângelo Rodrigues, ator que está internado no Hospital Garcia de Orta desde o dia 26 de agosto.

O programa do canal da Federação Portuguesa de Futebol estreia esta quinta-feira, dia 19 de setembro. Cristina Ferreira será a primeira convidada da apresentadora e do ator.

"O Ângelo Rodrigues está ao meu lado neste projeto desde o início e, por isso, participa nas primeiras gravações", escreveu Iva Domingues na sua conta no Instagram. "Como é público, o Ângelo está no hospital a recuperar de um problema de saúde e é com o conhecimento e autorização dele que estes programas vão ser transmitidos", acrescentou.

"Aqui no Canal 11 estamos todos a torcer pelo Ângelo e desejamos-lhe uma recuperação serena. Ângelo, terás sempre aqui a tua equipa e vais virar o jogo, connosco sempre do teu lado", sublinhou a apresentadora do Canal 11.

Esta quinta-feira, Iva Domingues agradeceu ainda a toda a equipa na sua conta no Instagram. "Chegou o dia (...) Um sonho. Acreditar. Uma equipa. Muito amor, gargalhadas, suor e lágrimas... Chegados aqui, quero deixar uma palavra de gratidão ao Nuno Santos (Canal 11), ao Tiago Craveiro (FPF), ao José Silva Pedro (CoralEuropa) ao Daniel Oliveira (SIC), à Rita Ferro Rodrigues, à Ana Cristina Andrade e ao Xavier Pereira por terem sido inexcedíveis", escreveu.

"Obrigada pelo respeito, pela proteção, pela dignidade, pela amizade e pela sensibilidade com que geriram todo este processo. É muito bom trabalhar com pessoas bonitas. Ângelo Rodrigues, esta estreia é para ti", acrescentou.

Cristina Ferreira será a primeira convidada do programa "Virar o Jogo".Durante a conversa, Cristina Ferreira será desafiada pela amiga e colega a entrevistar um pionés.

Nas redes sociais, o canal partilhou um resumo da conversa da apresentadora com Iva Domingues.

Veja o vídeo: