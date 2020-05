O canal AMC estreia em exclusivo no dia 19 de maio, às 22h10, a série "Quatro Casamentos e Um Funeral", inspirada na comédia romântica homónima dos anos 1090. A história chega agora ao pequeno ecrã pelas mãos de Mindy Kaling ("The Office", "The Mindy Project" e "Eu Nunca...") e Matt Warburton ("Os Simpsons"), e conta com Nathalie Emmanuel ("A Guerra dos Tronos") no papel principal.

"Ao longo de dez emocionantes e divertidos episódios, exibidos todas as terças-feiras, às 22h10, ‘Quatro Casamentos e Um Funeral’ irá revelar escândalos políticos, ridicularizar a vida social da capital inglesa, mostrar várias facetas das relações amorosas e, claro, haverá ainda tempo para quatro casamentos e um funeral", avança o canal AMC em comunicado.

A série conta a história de Maya (Nathalie Emmanuel), uma jovem diretora de comunicação da campanha política de um senador de Nova Iorque, que regressa a Londres depois de uns anos a viver nos EUA para celebrar o aniversário da sua amiga Ainsley (Rebecca Rittenhouse). "A caminho do reencontro com os amigos, conhece Kash (Nikesh Patel), com quem vive um amor à primeira vista, cheio de magia e uma ligação especial. Contudo, ao chegar ao seu destino, descobre que ele é o futuro marido da amiga", revela o canal.

Filmada em Londres, com a colaboração de Richard Curtis, realizador da comédia romântica, a série conta também com a participação de Zoe Boyle, John Reynolds, Brandon Mychal Smith, Sophia La Porta e Guz Khan.

Veja o teaser: