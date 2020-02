Pedro Teixeira e Rita Pereira estiveram esta quarta-feira, dia 12 de fevereiro, no "Você na TV" para apresentar a nova temporada de "Dança Com as Estrelas", que estreia no próximo domingo.

Durante a conversa, Pedro Teixeira protagonizou um dos momentos do programa. No arranque da entrevista, o ator e apresentador deu um beijo na boca a Manuel Luís Goucha.

"Ai meu Deus, ele deu-me um beijo na boca", brincou o apresentador, atirando-se depois para o chão. "Mas olha, vou te dizer uma coisa, deste-me um beijo na boca, é o segundo, e eu já vi muito homem a começar com menos", gracejou.

Veja aqui o vídeo.