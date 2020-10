"We Are Who We Are", série do italiano Luca Guadagnino, realizador de filmes como "Chama-me Pelo Teu Nome" (2017) ou "Eu Sou o Amor" (2009), estreou-se em setembro na HBO Portugal. Todas as terças-feiras, chega ao serviço de streaming um novo episódio da primeira temporada da produção protagonizada por Jack Dylan Grazer, que participou nos filmes da saga "It" ou "Shazam!", e Jordan Kristine Seamon, com um percurso que alia representação e música.

Apesar de Luca Guadagnino já ter sublinhado diversas vezes que "We Are Who We Are" e "Chama-me Pelo Teu Nome" são projetos totalmente diferentes, a série e o filme 'cruzaram-se' em alguns momentos, com a participação de Timothée Chalamet e Armie Hammer.

Segundo o site IndieWire, os protagonistas de "Chama-me Pelo Teu Nome" fazem participações especiais na série da HBO, como figurantes. Timothée Chalamet foi o primeiro a aparecer ("às escondidas") em "We Are Who We Are" - é possível ver o ator numa cena do terceiro episódio ("Right Here Right Now III"), que se estreou no dia 29 de setembro.

Nas redes sociais, Kyle Buchanan, jornalista de cultura pop do The New York Times, confirmou que o figurante da cena protagonizada por Scott Mescudi era mesmo Timothée Chalamet. Já Armie Hammer deverá aparecer em breve na série da HBO.

Veja o vídeo: