"Chama-me Pelo teu Nome", filme de Luca Guadagnino protagonizado por Timothée Chalamet e Armie Hammer, já pode ser visto na Netflix. A longa-metragem chegou ao serviço de streaming no dia 1 de julho, confirmou a plataforma nas redes sociais.

Em 2019, o filme chegou pela primeira vez à plataforma. Depois de um período na Netflix, "Chama-me Pelo teu Nome" foi disponibilizado na HBO Max.

Baseado num romance de André Aciman de 2007, o filme realizado pelo italiano ganhou o Óscar de Melhor Argumento Adaptado e converteu Chalamet numa das estrelas mais requisitadas da atualidade.

"Chama-me Pelo teu Nome" é uma história sensual e extraordinária sobre o primeiro amor. "Elio Perlman (Timothée Chalamet), um precoce rapaz italo-americano de 17 anos, passa as férias na casa de família, uma mansão do século XVII, a transcrever e tocar música, a ler e a nadar. Elio tem uma relação próxima com o seu pai (Michael Stuhlbarg), um famoso professor especializado em cultura greco-romana, e a sua mãe Annella (Amira Casar), tradutora. Apesar da sua educação sofisticada e talento natural, Elio continua a ser bastante inocente, principalmente em assuntos do coração", resume a sinopse.

"Um dia, recebe a visita de um aluno americano, Oliver (Armie Hammer), que será o novo assistente do seu pai. No meio do cenário deslumbrante, Elio e Oliver vão aproximando-se um do outro, o que mudará para sempre as suas vidas", acrescenta.