Jeremy Allen White vai protagonizar a minissérie "Enigma Variations", de André Aciman, avançou a revista Variety. O ator vai ser ainda um dos produtores executivos da nova aposta da Netflix.

De acordo com a publicação, o projeto está em fase de desenvolvimento. Caso receba luz verde do serviço de streaming, esta será a segunda adaptação de um romance de André Aciman para o ecrã, depois do filme "Chama-me Pelo Teu Nome", de Luca Guadagnino, protagonizado por Timothée Chalamet e Armie Hammer.

Na minissérie da Netflix, Jeremy Allen White vai interpretar o protagonista Paul, "um homem com amores intensos e obsessivos". "Seja no sul de Itália, onde, em criança, se apaixonou pelo marceneiro dos seus pais, ou num campo coberto de neve, onde a sua paixão duradoura por uma rapariga, com quem vai cruzar ao longo dos anos, é intercalada por encontros anónimos com homens", adianta a sinopse.

Amanda Kate Shuman ("The Blacklist", "Berlin Station") será a argumentista, produtora executiva e showrunner da produção.