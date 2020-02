A HBO revelou o trailer da terceira temporada de "Westworld", que regressa ao serviço de streaming a 16 de março.

Os novos episódios de "Westworld" vão continuar a centrar-se no despontar da consciência artificial e no nascimento de um novo modo de vida na Terra. A série foi criada por Jonathan Nolan e Lisa Joy, que são também produtores executivos.

Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeff Harris Wright. Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Simon Quarterman e Rodrigo Santoro continuam a fazer parte do elenco da série. Segundo a HBO, a terceira temporada vai contar com algumas caras novas, como Aaron Paul ("Breaking Bad"), Vincent Cassel ("Cisne Negro), Lena Waithe ("Master of None"), Scott Mescudi ("We Are Who We Are"), Marshawn Lynch ("Brooklyn Nine-Nine"), John Gallagher Jr. ("The Newsroom"), Michael Ealy ("Stumptown") e Tommy Flanagan ("Sons of Anarchy").

Veja o trailer: