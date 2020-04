Nuno Lopes, considerado por muitos um dos melhores atores portugueses da sua geração, é um dos protagonistas de "White Lines", a nova série da Netflix com argumento do criador de "La Casa de Papel", Álex Pina. A primeira temporada, de 10 episódios, estreia a 15 de maio no serviço de streaming.

Antes da estreia, Nuno Lopes, conversou com o SAPO Mag.

VEJA A ENTREVISTA:

"Esta série é muito difícil de descrever. É trágico-cómica, há uma tragédia, e a série fala sobre um DJ que aparece morto 20 anos depois do seu desaparecimento. Aí, a irmã dele vai tentar descobrir o que se passou com ele em Ibiza - ela é de Manchester e vai para Ibiza para tentar perceber o que aconteceu há 20 anos. Portanto, tem um lado policial e tem um lado muito cómico porque é a história de uma bibliotecária que viveu a vida toda em Manchester", começa por revelar Nuno Lopes, que veste a pele de Boxer, em conversa com o SAPO Mag por videochamada.

O ator português conta ainda que a oportunidade de entrar na série da Netflix surgiu depois de participar no projeto Passaporte - evento em Portugal que coloca em contacto atores, agentes e diretores de casting internacionais. "A oportunidade surgiu através do Passaporte, que é uma espécie de festival que a Academia Portuguesa de Cinema e a Patrícia Vasconcelos organizam, em Portugal, e onde atores portugueses podem conhecer diretores de casting e alguns agentes", recorda.

"Foi através desse festival que conheci o meu agente, o meu agente tem um festival parecido, maior, na Irlanda, chamado Subtitle Festival e onde há uma zona do festival chamada Subtitle Talent, onde ele reúne 30 ou 40 atores cuja a língua base não é o inglês com 100 diretores de casting de todo o mundo. Através disso, conheci as diretoras de casting da série 'White Lines'. Viram o 'São Jorge' e outros filmes meus e ficaram a gostar muito do meu trabalho", conta Nuno Lopes.

Escrita por Álex Pina, "White Lines" conta com produção executiva da Left Bank Pictures ("The Crown"). Além de Nuno Lopes, o elenco conta com Laura Haddock, Marta Milans, Juan Diego Botto, Daniel Mays, Laurence Fox e Angela Griffin.

"O corpo de um lendário DJ de Manchester é descoberto 20 anos depois do seu misterioso desaparecimento em Ibiza. Quando a sua irmã regressa à bela ilha espanhola para descobrir o que aconteceu, a sua investigação leva-a a um emocionante mundo de discotecas, mentiras e encobrimentos, forçando-a a confrontar os lados mais escuros do seu próprio carácter num lugar onde as pessoas vivem a vida no limite", avança a Netflix na sinopse.

"O diálogo é uma mistura de inglês e espanhol (70/30 respetivamente)", acrescenta o serviço de streaming em comunicado.