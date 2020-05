Já Paulo Pires veste a pele de George, o namorado de Anna, personagem interpretada por Angela Griffin, uma das amigas do jovem e DJ Axel.

"Esta sexta-feira, dia 15, estreia White Lines, a nova série do realizador Álex Pina para a Netflix, com Nuno Lopes num dos principais papéis. A série conta ainda com a participação de Paulo Pires e Rafael Morais. Os 3 actores integraram o Programa Passaporte Lisboa, uma iniciativa de Patrícia Vasconcelos, organizada pela Academia Portuguesa de Cinema, que continua a abrir portas do mercado internacional ao talento português.

Esta quinta-feira, dia 14, a Netflix revelou um novo trailer da série.

Veja o trailer:

Das equipas que de "La Casa de Papel" (escritor) e "The Crown" (produtora), a primeira temporada da série com com 10 episódios, filmados entre junho e outubro de 2019 nas Ilhas Baleares de Maiorca e Ibiza.

"O diálogo é uma mistura de inglês e espanhol (70/30 respetivamente)", acrescenta o serviço de streaming em comunicado.

Escrita por Álex Pina, "White Lines" conta com produção executiva da Left Bank Pictures ("The Crown"). Além de Nuno Lopes, o elenco conta com Laura Haddock, Marta Milans, Juan Diego Botto, Daniel Mays, Laurence Fox e Angela Griffin.