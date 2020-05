"White Lines", a nova série de Álex Pina, criador de" La Casa de Papel", chegou na passada sexta-feira, dia 15 de maio, à Netflix e conta com três atores portugueses no elenco. O grande destaque é Nuno Lopes, que veste a pele de um dos protagonistas da história. Paulo Pires e Rafael Morais também participam na produção do serviço de streaming.

No fim de semana de estreia, a série foi um dos destaques, chegando ao primeiro lugar do ranking diário dos conteúdos mais vistos na plataforma em vários países, incluíndo Portugal, Reino Unido, Suíça, Espanha e nos Países Baixos.

Na série, Nuno Lopes dá vida a Boxer, o chefe de segurança da família Calafate, uma das mais poderosas de Ibiza e que lidera um grupo de discotecas e hotéis. O segurança e porteiro vai ser um dos braços direitos de Zoe Walker, personagem interpretada pela britânica Laura Haddock, que está em Ibiza para tentar descobrir o que levou à morte do seu irmão, há 20 anos.

"O corpo de um lendário DJ de Manchester é descoberto 20 anos depois do seu misterioso desaparecimento em Ibiza. Quando a sua irmã regressa à bela ilha espanhola para descobrir o que aconteceu, a sua investigação leva-a a um emocionante mundo de discotecas, mentiras e encobrimentos, forçando-a a confrontar os lados mais escuros do seu próprio carácter num lugar onde as pessoas vivem a vida no limite", avança a Netflix na sinopse.

Rafael Morais interpreta a mesma personagem de Nuno Lopes, mas a sua versão mais jovem. As cenas do ator português decorrem nos anos 1990, antes da morte de Axel.