"Irreversível", série policial de seis episódios que se estreou na RTP em outubro de 2024, chegou este domingo, dia 25 de maio, à Max. Com realização de Bruno Gascon, a primeira temporada é protagonizada por Margarida Vila-Nova e Rafael Morais.

A série centra-se numa psicóloga atormentada, Júlia Mendes, e num inspetor determinado, Pedro Sousa, que se unem para resolver um homicídio brutal de uma jovem rapariga numa cidade costeira.

"À medida que desvendam o crime, lutam contra os seus próprios demónios e tentam manter as suas vidas intactas. Numa cidade onde todos escondem algo e estão dispostos a tudo para proteger os seus entes queridos, a busca pela verdade pode custar mais do que Júlia imagina, já que a partir do momento em que os segredos do passado são revelados, tudo se torna irreversível. Será que o amor justifica tudo?", resume a sinopse.

O elenco da série, que integrou a Seleção Oficial do MIPDrama 2024, tendo sido apontada pela MIPTV como uma das 10 novas séries dramáticas mais aguardadas do ano, é também composto por Laura Dutra, Helena Caldeira, Paula de Magalhães, Pedro Laginha, Ana Cristina Oliveira, Soraia Chaves, entre muitos outros.

A série foi filmada na Figueira da Foz com o apoio do município. "Nesta série convidamos o espectador a explorar uma pequena cidade em Portugal, um lugar cheio de mistério, histórias e segredos por descobrir em que o mar e os locais costeiros desempenham um papel crucial, atuando como uma metáfora poderosa e um elemento visualmente marcante na narrativa", acrescenta a RTP1.