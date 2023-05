"XO, Kitty", um spin-off da trilogia de filmes "A Todos os Rapazes que Amei", chegou no passado dia 18 de maio à Netflix. No fim de semana de estreia, em Portugal, a série conquistou o segundo lugar do top diário do serviço de streaming, ficando apenas atrás de "O Silêncio".

A nova série segue Kitty (Anna Carthcart), irmã de Lara Jean (Lana Condor), que sonha em ir para a Coreia do Sul. "Kitty Song Covey, uma adolescente com queda para fazer de 'cupido', pensa que sabe tudo o que há para saber sobre o amor. "Mas quando se muda para o outro lado do mundo para se reencontrar com o seu namorado de longa distância, depressa se apercebe de que as relações são bem mais complicadas quando é o nosso coração que está em jogo", adianta o serviço de streaming.

Veja o teaser:

Para Jenny Han, autora dos livros que inspiram os filmes, o "adeus a Lara Jean Covey foi difícil". "Para mim, 'A Todos os Rapazes' começou como uma ideia que tive na parte de trás de um táxi. Estava a pensar nas cartas de amor secretas que escrevia quando era adolescente, aquelas que mantive numa caixa para chapéus durante todos estes anos, e perguntei-me: o que teria acontecido se as tivesse enviado? A partir daí, fiz uma viagem coma Lara Jean e o Peter", recorda.

"Pretendia fazer apenas dois livros, com as duas metades de um coração. Mas quando comecei a escrever 'P.S. Ainda Te Amo', percebi que ainda não estava pronta para me despedir da Lara Jean. Todos estes anos depois, ainda é um adeus difícil", confessa a autora, citada pela Netflix.

"Mesmo que este seja o final da trilogia, não vejo as minhas histórias com um final verdadeiro. Lara Jean, Peter e todo o clã Covey vão continuar vivos", frisa.