Durante os próximos dias, os canais de televisão vão apostar em programação especial dedicada à quadra. Dos clássicos, como "Sozinho em Casa" ou "O Amor Acontece" , às novidades - por exemplo, "Top Gun: Maverick", que se estreia na TVI -, há filmes para todas as idades.

Além do cinema, a música também promete animar os próximos dias. A RTP1, por exemplo, vai exibir concertos de Miguel Araújo e Jimmy P.

Já no streaming, há estreias para juntar à sua lista, como "Uma Família Quase Normal", na Netflix, ou o episódio especial "Doctor Who: The Star Beast", no Disney+.

Veja as sugestões que temos para si:

Sexta, dia 22 de dezembro

E Se...? (T2)

Disney+. A segunda temporada da série “E Se...?” continua o percurso do Vigia como guia através do vasto multiverso, apresentando algumas caras novas e outras familiares de todo o Universo Cinematográfico Marvel. A série de antologia animada questiona, revisita e distorce momentos clássicos do Universo Marvel com um incrível elenco de vozes que inclui uma série de estrelas de volta aos seus papéis emblemáticos.

21h30, no canal Hollywood. Após uma queda, o druida Panoramix decide que chegou a hora de garantir o futuro da aldeia. Acompanhado por Astérix e Obélix, ele irá viajar pela Gália à procura de um druida jovem e talentoso, digno de conhecer o segredo da poção mágica.

Noite de Estreia

23h24, na RTP2. Filme do cineasta norte-americano John Cassavetes ("Sombras", "Rostos", "Uma Mulher Sob Influência", "A Morte de um Apostador Chinês", "Glória", "Maridos"), o drama de uma atriz que começa a confundir o palco com a realidade.

Dune - Duna

23h30, no TVCine Top. Paul Adreides é um jovem brilhante, filho de uma família nobre, a quem é confiada a missão de proteger o elemento mais valioso e vital na galáxia. Para isso terá de viajar até ao mais perigoso dos mundos e conquistar os seus medos para sobreviver, nesta adaptação de Dennis Villeneuve do clássico de Frank Herbert.

Miguel Araújo - Casca de Noz ao Vivo no Convento São Francisco

23h45, na RTP1. Em 2019, Miguel Araújo deu a volta ao país numa digressão de auditórios a que chamou de "Casca de Noz". O concerto especial que a RTP1 exibe foi gravado no Convento São Francisco, em Coimbra.

Sábado, dia 23 de dezembro

Titanic

14h15, na SIC. A história, todos conhecemos: Rose embarca no majestoso Titanic como passageira da primeira classe com o seu noivo e a sua mãe. Perturbada pelo casamento por interesse, tenta suicidar-se saltando do navio, mas é convencida a mudar de ideias por Jack Dawson, um passageiro de terceira classe. A bordo desse navio, os dois apaixonam-se e vivem uma curta mas intensa história de amor dirigida por James Cameron e protagonizada por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet.

Os Fabelmans

17h30, no TVCine Top. Um retrato profundamente pessoal de uma infância americana no século XX. Uma memória cinematográfica das forças e da família que moldaram a vida e a carreira do realizador Steven Spielberg.

Jimmy P - Natal Urbano

23h45, na RTP1. Jimmy P juntou as suas canções mais icónicas a temas que são verdadeiros clássicos desta época do ano. Se, por um lado, teremos "Entre as Estrelas", "Contigo", "Volta pra Ti" ou "Sempre que Acordares", contamos também com "Happy Day", "Amazing Grace" ou "Hallelujah", entre outros clássicos. Neste concerto, Jimmy P partilha o palco com o Coro Juvenil do Orfeão de Rio Tinto e Alumni.

O Quebra-Nozes

22h00, na RTP2. O Quebra-Nozes, o eterno clássico de Tchaikovski, apresentado na coreografia do renomado coreógrafo soviético Vasily Vainonen, uma produção de dança colorida e sensual.

Domingo, dia 24 de dezembro

Uma Família Quase Normal (minissérie)

Netflix. Os Sandell são uma família normal formada por Adam, pastor de igreja, Ulrika, advogada, e Stella, a sua filha de 19 anos. Os três vivem uma vida aparentemente perfeita num subúrbio residencial de classe alta, nos arredores de Lund. Certo dia, tudo muda quando Stella acaba detida e acusada de homicídio.

Maratona "Harry Potter"

13h54, no AXN Movies. Nos dias 24 e 24 de dezembro, durante a tarde, o canal AXN Movies vai transmitir todos os filmes da saga do jovem feiticeiro. A maratona arranca no início da tarde de domingo com "Harry Potter e a Pedra Filosofal".

O Quebra-Nozes - A Verdadeira História

14h15, na SIC. Mary, o seu irmão Max e os seus novos amigos brinquedos têm de fazer o que for preciso para salvar o seu quebra-nozes das garras do malvado rei rato que quer dominar o mundo.

Um Natal de Loucos

16h15, na SIC. Katy Holiday (Melissa Joan Hart), é uma talentosa confeiteira cujo espírito natalino se acaba quando o namorado termina com ela. No entanto, tudo muda quando o boneco quebra-nozes que Katy havia recebido de presente ganha vida, fazendo com que ela entenda a magia, o amor e a beleza do Natal.

O Homem Que Inventou o Natal

18h10, no canal Cinemundo. Graças à sua fértil imaginação, Charles Dickens conseguiu inspirar-se em elementos da sua vida real para criar personagens inesquecíveis e escrever o clássico intemporal “Um Conto de Natal”, que mudou para sempre a época festiva.

Um Presente do Gato Bob

18h15, na SIC. Um músico de rua em dificuldades encontra-se alvo de uma investigação sobre o bem-estar do seu animal e corre o risco de lhe retirarem o seu amado

La La Land – Melodia de Amor

22h50, no canal Cinemundo. Sebastian (Ryan Gosling) é um pianista de jazz idealista e Mia (Emma Stone) uma aspirante a atriz que se conhecem em Los Angeles e se apaixonam perdidamente um pelo outro. Só que à medida que a carreira de ambos evolui, vão-se intensificando as pressões para conciliar o seu percurso com a relação.

Circo de Natal

21h15, na RTP1. A magia do circo chega à RTP com um espetáculo com Catarina Furtado Sónia Tavares, Sílvia Alberto, Sónia Araújo, Vanessa Oliveira, Tânia Ribas de Oliveira, Fernando Mendes, José Pedro Vasconcelos, José Carlos Malato, Tiago Goes Ferreira e Gilmário Vemba.

Sozinho em Casa

21h50, na SIC. Deixado acidentalmente para trás pela sua família nas férias de Natal, Kevin McCalister, de oito anos tornou-se, da noite para o dia, o homem da casa. Sozinho, tímido e desajeitado ele tenta resolver os problemas quotidianos. Mas tudo se complica quando dois ladrões tentam assaltar a sua casa, ele vai ter de defendê-la da única maneira que sabe neste clássico natalício realizado por Chris Columbus e protagonizado por Macaulay Culkin.

Segunda, dia 25 de dezembro

Doctor Who: The Star Beast (episódio especial)

Disney+. O Doutor vê-se envolvido numa luta até à morte quando uma nave espacial se despenha em Londres. Mas enquanto a batalha provoca o caos, o destino está a convergir para a velha amiga do Doutor, Donna.

Clifford - O Cão Vermelho

Durante a tarde (em horário a anunciar), na TVI. Baseado na adorada história dos livros escolares escritos por Norman Bridwell, Clifford irá mostrar ao mundo como é possível amar em grande.

Top Gun: Maverick (Estreia na televisão portuguesa)

Durante a tarde (em horário a anunciar), na TVI. Após mais de 30 anos de serviço como um dos melhores aviadores da Marinha, Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) está onde deveria estar: a voar nos limites como piloto de testes e a evitar uma subida na hierarquia que o faria deixar de voar.

Cinderela

14h00, na SIC. Ella, uma jovem cujo pai comerciante se casa novamente após a trágica morte de sua mãe, acolhe em casa a sua madrasta, Lady Tremaine, e as suas duas filhas, Anastasia e Drisella. Tragicamente o seu pai desaparece e Ella fica entregue à sua nova família, ciumenta e cruel, que a trata como uma serva. Mas apesar de tudo, Ella está determinada a honrar as últimas palavras de sua mãe, sendo corajosa e gentil.

A Bela e o Monstro

16h00, na SIC. Uma adaptação em imagem real do clássico de animação que moderniza as personagens clássicas, mantendo-se fiel à música original e acrescentando à banda sonora novas canções.

Quem Quer Ser Bilionário?

20h50, no canal Cinemundo. Jamal Malik, um órfão de 18 anos dos subúrbios de Mumbai, está a uma pergunta de ganhar os vinte milhões de rupias da versão indiana do concurso “Quem quer ser Milionário?”. Mas o que está a ali a fazer um rapaz sem interesse em dinheiro? E como é que ele sabe todas as respostas?

The Voice Portugal - Especial de Natal

21h15, na RTP1. A família "The Voice Portugal" voltou a preparar uma emissão especial. Além dos mentores António Zambujo, Fernando Daniel, Sara Correia e Sónia Tavares e dos concorrentes, a gala vai contar com convidados especiais, como Mariza, Syro e Bispo, Buba Espinho, Nuno Ribeiro.

Sozinho em Casa 2 - Perdido em Nova Iorque

21h45, na SIC. O pequeno Kevin McCalister (Macaulay Culkin), outra vez sem a família, está agora em Nova Iorque, enquanto os pais, tios, primos e irmãos voaram até à Flórida, para passarem um agradável Natal. No entanto, ele não está bem sozinho já que se reencontra com os famosos 'bandidos molhados' (Joe Pesci, Daniel Stern), recentemente fugidos da prisão e desejosos para lhe deitar as mãos.

O Amor Acontece

23h45, na SIC. Um novo clássico de Natal do século XXI e o filme de estreia como realizador de Richard Curtis, argumentista de "Quatro Casamentos..." e "Notthing Hill". Com alguns dos atores mais conceituado do "mainstream" britânico, a história deste comédia romântica passa-se em Londres, nas vésperas do Natal, à volta de um grupo de pessoas que acabam por se cruzar. Colin Firth entra numa das partes que mais impacto teve em Portugal, contracenando com a atriz Lúcia Moniz.