"O Marinheiro de Guerra", "Royal Crackers", "Upright", "As Boas Mães" e "Grease: Rise of the Pink Ladies" foram algumas das primeiras novidades de abril nas plataformas de streaming e nos canais de televisão, mas as próximas semanas reservam mais dezenas de estreias, regressos aguardados e pontuais despedidas.

"Rixa", comédia da Netflix criada por Lee Sung Jin (produtor executivo de "Dave" e "Undone") e protagonizada por Steven Yeun e Ali Wong, parte da tensão que deriva de um acidente automóvel e é das propostas iniciais mais elogiadas do mês. "O Homem da Florida", na mesma plataforma, junta humor e investigação criminal na jornada de um ex-polícia que procura a companheira de um gangster. Édgar Ramírez protagoniza a série criada por Donald Todd (produtor de "This Is Us" ou "Betty Feia") e com episódios dirigidos por Miguel Arteta ("É Agora ou Nunca").

A caminho está também outra série que tem tratado bem a comédia nos últimos anos e está entre as melhores apostas da Prime Video: "A Maravilhosa Sra. Maisel", cuja quinta temporada será a derradeira.

Ainda na plataforma da Amazon, e ainda em modo espirituoso, "Greek Salad" reencontra as personagens da trilogia cinematográfica "A Residência Espanhola" (2002), "As Bonecas Russas" (2005) e "Casse-tête chinois" (2013) numa história que acompanha a geração dos filhos do casal interpretado por Romain Duris e Kelly Reilly. Cécile de France também tem regresso confirmado na série francesa de Cédric Klapisch, ambientada em Atenas.

Barry

Comédia de tom mais sinuoso, "Barry" começa a dizer adeus este mês, na HBO Max, plataforma que também acolhe a terceira temporada de "Dave", um original do FXX, ou a segunda de "Somebody Somewhere", com Bridget Everett na América profunda.

Já o Disney+ tem a primeira parte da segunda época de "Foi Assim que Aconteceu com o Teu Pai" entre as maiores apostas de abril, juntamente com a estreia de "As Pequenas Coisas da Vida", que junta algum drama à comédia no retrato de uma mulher com uma vida conturbada - interpretada pela sempre confiável Kathryn Hahnz.

Nos domínios do thriller, e com um elenco liderado por outra atriz entusiasmante, Keri Russell, "Diplomata" segue uma embaixadora que tem de equilibrar a carreira e o casamento. A série da Netflix é a primeira criada por Debora Cahn, argumentista de "Segurança Nacional", "Vinyl" ou "Anatomia de Grey".

Grande potencial tem também "Dead Ringers", thriller psicológico inspirado no filme homónimo de David Cronenberg. Rachel Weisz protagoniza e Alice Birch ("Succession", "Normal People") escreve a série da Amazon Prime Video, Sean Durkin ("Martha Marcy May Marlene", "O Ninho") dirige três dos seis episódios.

Love & Death

A prometer tanta ou mais tensão, "Love & Death" atira Elizabeth Olsen e Jesse Plemons para uma trama baseada num crime real nos subúrbios norte-americanos. Com argumento de David E. Kelley ("Big Little Lies") e realização de Lesli Linka Glatter ("Segurança Nacional"), poderá ser vista na HBO Max.

A morte também espreita em "The Head", do AXN, cuja segunda temporada continua a investigar misteriosos homicídios no Polo Sul, ou em "The Afterparty", de volta à Apple TV+ e a um reencontro de antigos colegas de liceu que termina em tragédia. Com mais ação, ou não fosse produzida pelos irmãos Russo, "Citadel" junta Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas numa das novidades da Amazon Prime Video.

Fique a par de outras estreias do mês abaixo:

Dia 2: O Marinheiro de Guerra (minissérie)

Netflix

Dia 2: Ralph & Katie (T1)

Disney+

Dia 3: Royal Crackers (T1)

HBO Max

Dia 4: Upright (T1 e T2)

Filmin

Dia 5: A Travessia (T1)

Disney+

Dia 5: As Boas Mães (T1)

Disney+

Dia 5: Pouca Rede: A Série (minissérie)

Disney+

Dia 5: Schmigadoon! (T2)

Apple TV+

Dia 5: Viagem ao Centro da Terra (T1)

Disney+

Dia 6: Rixa (T1)

Netflix

Dia 6: The Equalizer (T3)

22h10 no TVCine Action

Dia 7: As Pequenas Coisas da Vida (minissérie)

Disney+

As Pequenas Coisas da Vida

Dia 7: Até Agora, Tudo Bem (T1)

Netflix

Dia 7: Grease: Rise of the Pink Ladies (T1)

SkyShowtime

Dia 7: O Internato (T3 - última)

Amazon Prime Video

Dia 7: Transatlântico (minissérie)

Netflix

Dia 8: Sagrado Divórcio (T1)

Netflix

Dia 8: Parlamento (T2)

21h05 na RTP2

Dia 10: Domina (T1)

22h10 no TVCine Emotion

Dia 12: A Sogra que te Pariu (T2)

Netflix

Dia 13: A Obsessão do Desejo (minissérie)

Netflix

Dia 13: Um Homem da Florida (minissérie)

Netflix

Dia 14: #BringBackAlice (T1)

HBO Max

Dia 14: A Maravilhosa Sra. Maisel (T5 - última)

Amazon Prime Video

Dia 14: Greek Salad (T1)

Amazon Prime Video

Greek Salad

Dia 14: Jane (T1)

Apple TV+

Dia 14: Queenmaker (T1)

Netflix

Dia 14: The Last Thing He Told Me (minissérie)

Apple TV+

Dia 14: Pai de Surpresa (T6 - última)

21h25 no FOX Comedy

Dia 17: Barry (T4 - última)

HBO Max

Dia 19: Dave (T3)

HBO Max

Dia 19: Foi Assim que Aconteceu com o Teu Pai (parte 1 da T2)

Disney+

Dia 19: Karen Pirie (T1)

Disney+

Dia 19: Coração Marcado (T2)

Netflix

Dia 20: Apaixonados Anónimos (T1)

Netflix

Dia 20: Diplomata (T1)

Netflix

Diplomata

Dia 20: A Fada dos Dentes: Dentadinhas de Amor (T1)

Netflix

Dia 21: Bem-Vindos ao Edén (T2)

Netflix

Dia 21: Dead Ringers (minissérie)

Amazon Prime Video

Dia 21: Diamantes em Bruto (T1)

Netflix

Dia 24: Somebody Somewhere (T2)

HBO Max

Dia 25: Drift – Partners in Crime (T1)

SkyShowtime

Dia 26: Love After Music (T1)

Netflix

Dia 26: Sam – A Saxon (minissérie)

Disney+

Dia 26: Station 19 (T5)

Disney+

Dia 26: The Resident (T6)

Disney+

Dia 26: Tom Jones (minissérie)

Disney+

Dia 26: Supermães (T7 - última)

Netflix

Dia 27: A Enfermeira (minissérie)

Netflix

Dia 27: As Inseparáveis (parte 2 da T2 - última)

Netflix

Dia 27: Love & Death (minissérie)

HBO Max

Dia 27: Sweet Tooth (T2)

Netflix

Dia 27: The Head (T2)

23h45 no AXN

The Head

Dia 28: Citadel (T1)

Amazon Prime Video

Dia 28: Pollos sin cabeza (T1)

HBO Max

Dia 28: The Afterparty (T2)

Apple TV+

Dia 28: Vera (T11)

19h30 no FOX Crime