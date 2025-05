Lançado nos cinemas em novembro do ano passado, "Conclave" lançava luz sobre um dos acontecimentos mais sigilosos e antigos do mundo: como escolhem os cardeais católicos um novo papa? O que acontece nas suas reuniões à porta fechada?

O processo é contado em jeito de 'thriller' no filme vencedor de um Óscar realizado por Edward Berger e com Ralph Fiennes, John Lithgow, Stanley Tucci e Isabella Rossellini, que tem sido um dos títulos mais vistos nas plataformas de streaming desde a morte do Papa Francisco a 21 de abril.

E entre jogos online como o Wordle para se abstrair dos acontecimentos do mundo real, um dos espectadores foi o novo Papa Leão XIV, que quis ter uma noção de como seria o conclave a sério em que estava prestes a participar.

Quem o revelou foi o próprio irmão do norte-americano Robert Francis Prevost, de 69 anos, que descreveu o que aconteceu nos momentos antes do secreto e complexo encontro dos cardeais na Capela Sistina.

"Disse-lhe, 'Estás preparado para isto? Viste o filme 'Conclave' para saberes como te comportar?' E ele tinha acabado de ver o filme. Portanto, ele sabia como se comportar", contou o orgulhoso John Prevost numa entrevista à NBC News.

Mas não foi o único: o 'site' Politico diz que, como forma de preparação, alguns dos 133 clérigos também viram o filme como preparação.

"Alguns viram-no no cinema", admitiu um dos cardeais envolvidos.

O filme é considerado notavelmente preciso sobre o processo até mesmo por cardeais, disse a mesma fonte, e tornou-se uma ferramenta de informação, principalmente porque a maioria dos participantes no conclave a sério foram nomeados pelo Papa Francisco e têm pouca experiência sobre as políticas e o protocolo do Vaticano.