"Conta-me como Foi" regressa à RTP1 no dia 7 de dezembro, às 21h00, para a sua quinta temporada. Os novos episódios situam-se na década de 1980 e contam com o mesmo elenco. Veja na galeria as primeiras imagens da série.

