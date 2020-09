A próxima semana é recheada de estreias de séries, mas não só - pelo meio há a estreia de "Big Brother - A Revolução", na TVI, ou o documentário sobre a vida e obra de Tony Carreira. A minissérie "We Are Who We Are", do italiano Luca Guadagnino, "The Third Day " ou "High School Musical: O Musical: A Série" são alguns dos destaques. Veja na galeria as sugestões.

